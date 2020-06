Neubau in Viersen : Eine Zeitkapsel für das Kreisarchiv

Dülken Alles läuft nach Zeitplan: Im Juli 2021 soll das neue Kreisarchiv am Ransberg fertig sein. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 wird es bezogen. Es ist das erste öffentliche Gebäude in der Region, das nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung entsteht.

Architekt Bernd Volkenannt nimmt den Deckel von der kupferfarbenen länglichen Zeitkapsel-Röhre und hält sie Landrat Andreas Coenen (CDU) hin. „Ich habe noch etwas mitgebracht, so etwas sollte da auch noch rein“, sagt Coenen – und zückt einen hellgrünen Mund-Nasen-Schutz. Auch eine aktuelle Ausgabe der Rheinischen Post und der Ausdruck der Rede, die Volkenannt kurz zuvor in Sichtweite des Rohbaus für das neue Kreisarchiv gehalten hat, wandern später noch hinein. Dazu unter anderem ein Medienbestellzettel aus der analogen Zeit, den Kreisarchivar Michael Habersack mitgebracht hat. Wenn das neue Kreisarchiv am Ransberg in Dülken Mitte 2021 fertig gebaut ist, soll die Zeitkapsel im Foyer ihren Platz finden, eventuell umgeben von Steinen der Kempener Burg – dem dann ehemaligen Standort des Kreisarchivs. „Wir liegen im Zeitplan, trotz Corona“, sagt Coenen am Donnerstagnachmittag bei der symbolischen Grundsteinlegung.