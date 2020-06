Orgelkonzert in der Kempener Propsteikirche : Verkünder einer Glaubenswahrheit

Kempen Der Ratinger Kantor Ansgar Wallenhorst und die „Schola Juvenalis“ gestalteten in der Kempener Propsteikirche eine „Musikalische Vesper zum Fronleichnamsfest“.

Fronleichnam (= Leib des Herrn), der Festtag, an dem Katholiken ihren Glauben an die Gegenwart Christi in der geweihten Hostie prozessierend nach draußen tragen, musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen, bestenfalls in spärlich besetzte Kirchen verlegt werden. So war die „Musikalische Vesper“ mit Fronleichnamsgesängen und passenden Orgelwerken, die der Kantor und die Choralschola der Ratinger Kirchengemeinde St. Peter und Paul in der Kempener Propsteikirche boten, hoch willkommen.