Corona im Kreis Viersen : Landrat löst Corona-Krisenstab auf

Letzte Ausfahrt Nettetal: Am 26. Juni öffnet das mobile Corona-Diagnose-Zentrum zum letzten Mal. Foto: RPO/Norbert Prümen (nop)

Angesichts der niedrigen Zahl an Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus stellt der Krisenstab nach 125 Tagen seine Arbeit ein. Und das mobile Corona-Diagnose-Zentrum soll am 26. Juni zum letzten Mal öffnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Der Corona-Krisenstab des Kreises Viersen stellt seine Arbeit zum Beginn der Sommerferien Ende Juni ein. „Die niedrigen Zahlen an Neuinfektionen mit dem Corona-Virus erlauben es uns, im Wesentlichen zum Regelbetrieb zurückzukehren“, erklärte Landrat Andreas Coenen (CDU) am Donnerstag. „Aufgaben, die sich gleichwohl weiterhin aus der Pandemie ergeben, werden nun vom Gesundheitsamt des Kreises wahrgenommen“, so Coenen.

Auch das mobile Corona-Diagnose-Zentrum (CUZ) soll seine Arbeit Ende Juni einstellen, kündigte der Landrat an. „Angesichts der aktuellen Lage ist es vertretbar, den Einsatz des CUZ einzustellen“, sagte Coenen. Personen mit Krankheitssymptomen, die auf eine Coronavirus-Infektion hindeuten, könnten sich dann wieder ausschließlich durch die Hausärzte testen lassen. Auch wer keine Symptome hat, aber von der Corona-Warn-App auf Kontakt mit einem Infizierten hingewiesen wird, kann sich beim Hausarzt testen lassen. „Sollte es zu einer zweiten Infektionswelle kommen, wird das CUZ kurzfristig wieder zum Einsatz kommen“, erklärte Coenen. Insgesamt nutzten bisher 2851 Personen das Angebot. Davon wurden 185 positiv getestet.

Info Der Krisenstab des Kreises Der Krisenstab Der Krisenstab des Kreises wurde am 27. Januar erstmals einberufen. Zunächst tagte er täglich, später in größeren zeitlichen Abständen. Die Mitglieder Zu den Mitgliedern des Krisenstabs im Kreis Viersen gehören neben dem Leiter Thomas Heil und Mitgliedern des Kreis-Gesundheitsamtes auch Vertreter der Feuerwehren, der Polizei und des Rettungsdienstes.

Seit Mitte März konnten sich Bürger des Kreises mit ärztlicher Überweisung wochentäglich am CUZ testen lassen. Um kurze Wege zu ermöglichen, machte das CUZ täglich abwechselnd in Nettetal, Kempen, Viersen und Willich halt. Autofahrer konnten die Drive-in-Lösung nutzen und sich im Fahrzeug auf das Corona-Virus testen lassen. Ziel des Kreises war es, mit dem CUZ die Arztpraxen zu entlasten und den Kontakt zwischen Ärzten und eventuell mit dem Corona-Virus infizierten Personen möglichst gering zu halten.

Der Landrat sieht das Diagnose-Zentrum als „eine Erfolgsgeschichte“. „Dass es so gut geklappt hat, liegt am hohen Engagement und der hervorragenden Zusammenarbeit verschiedener Akteure“, lobte Coenen. Beteiligt waren unter anderem das Deutsche Roten Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, die Feuerwehr Willich sowie der Willicher Unternehmer Heinz-Josef Bermes, der den Container gratis zur Verfügung stellt und der Kempener Arzt Arndt Berson als Vertreter der niedergelassenen Ärzte. Noch bis zum Ferienanfang kommt das CUZ zwischen 13 und 16 Uhr im Wechsel zu den üblichen Standort. Sein letzter Einsatz wird am Freitag, dem 26. Juni, in Nettetal sein.