Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert steigt auf 292,8

Kreis Viersen 184 weitere Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, treiben die Inzidenzzahl im Kreis Viersen weiter nach oben. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 278,7 auf 292,8.

Im Willicher Lise-Meitner-Gymnasium wurden drei neue Fälle bekannt, in der Gemeinschaftsgrundschule im Mühlenfeld in Willich ein Fall. Aktuell sind in Kempen 157 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, in Willich 247, in Tönisvorst 117 und in Grefrath 79. Derzeit werden 30 Personen stationär in den Krankenhäusern behandelt, zwei Personen befinden sich auf einer Intensivstation, davon wird eine Person beatmet.