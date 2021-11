Adventskalender aus bunten Fenstern : Schul-Fenster in St. Hubert leuchten im Advent

Schul-Fenster in St. Hubert leuchten im Advent

Bunt leuchten die Fenster in der Adventszeit. Foto: Karin Schenk

St. Hubert Mit leuchtenden Motiven an den Fenstern stimmt die ehemalige Johannes-Hubertus-Schule auf die Adventszeit ein. Heimatverein und Werbe- und Bürgerring haben sich dafür eingesetzt, dass diese Tradition fortgesetzt wird.

Die ehemalige Johannes-Hubertus-Schule am Hohenzollernplatz in St. Hubert bietet im Advent wieder ein besonders stimmungsvolles Bild: Mit farbenfroh gestalteten Fenstern wird aus der Fassade des Schulgebäudes ein leuchtender Adventskalender .

Der Heimatverein St. Hubert und der Werbe- und Bürgerring St. Hubert haben dafür gesorgt, dass die seit 21 Jahren bestehende Tradition weiter fortgesetzt werden kann, wie die Ideengeberin für das Projekt, die St. Huberterin Karin Schenk, mitteilte. Vor über 20 Jahren bekam St. Hubert ein besonderes Geschenk: Am 1. Dezember 2000 „öffnete“ sich das erste Fenster mit einem Engelmotiv eines riesigen Adventskalenders. Der Kalender sollte aber nicht allein ein Werk der Schüler der damaligen Johannes-Hubertus-Schule werden, sondern vielmehr ein gemeinsames Kunstwerk von vielen Menschen in St. Hubert. Schulkinder, Jugendliche, Kindergarten und andere Interessierte machten mit und beteiligten sich künstlerisch an dem Projekt. Möglich wurde es damals auch, weil der Werbe- und Bürgerring, der Heimatverein, Firmen und und weitere Spender das Vorhaben unterstützten.