Fläche auf dem Buttermarkt wird eingezäunt : Kempen setzt auf „Weihnachtsmarkt light“

Die Aufbauarbeiten auf dem Buttermarkt laufen schon. Foto: Norbert Prümen

Kempen Der „Markt der Sterne“ wird kleiner und eingezäunt. Für Besucher gilt 2G-Plus sowie Maskenpflicht. Ob das neue Konzept angenommen wird, wird sich am Wochenende zeigen.

Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) musste am Mittwochnachmittag ein Tränchen verdrücken, als er die neue Planung für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ankündigte: Corona-bedingt beschlossen Stadt, Werbering und die Eventagentur X-Dream am Mittwoch, mit Blick auf die steigenden Fallzahlen den Markt ab Freitag in abgespeckter Form durchzuführen. „Wir können es nicht mehr verantworten, die Gesundheit der Bevölkerung zu gefährden“, erklärte Dellmans in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

Doch ganz habe man den Markt, der für alle vier Wochenenden im Advent geplant war, auch nicht absagen wollen. Ordnungsdezernent Jörg Geulmann machte den Vorschlag, nach dem Modell des Krefelder Weihnachtsmarktes eine Fläche auf dem Buttermarkt einzuzäunen, so dass Impf- oder Genesenennachweise am Eingang kontrolliert werden können. Darüber hinaus entschied man sich, in Kempen für Besucher nicht nur eine 2G-Regel vorzugeben (geimpft oder genesen), sondern zusätzlich einen Testnachweis zu verlangen (Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt, PCR-Test maximal 48 Stunden alt). Neben dieser 2G-Plus-Regel soll auf der eingezäunten Weihnachtsmarktfläche auf dem Buttermarkt zusätzlich eine Maskenpflicht gelten – wer eine Bratwurst isst oder einen Glühwein trinkt, kann währenddessen die Maske ablegen.