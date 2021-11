Wegen Corona : Narrenzunft sagt Gardefestival in Oedt ab

Kempen Schweren Herzens hat die Narrenzunft Kempen das Niederrheinische Garde- und Schautanzfestival, das für das Wochenende, 27. und 28. November, in der Albert-Mooren-Halle in Oedt geplant war, abgesagt.

In den vergangenen Tagen hatten immer mehr Gruppen und Vereine mit Blick auf die steigende Zahl von Corona-Fällen abgesagt, so dass das Festival schon von zwei Tagen auf einen Tag reduziert worden war. Wie Narrenzunft-Vorsitzender Norbert van de Rydt nun am Dienstag mitteilte, habe man entschieden, aufgrund weiterer Absagen das Festival in diesem Jahr nun ganz ausfallen zu lassen. „Es ging einfach nicht mehr“, so van de Rydt. „Wir mussten die Reißleine ziehen.“