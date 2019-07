Kempener Weinfest : Fünf Juroren suchen die neue Weinkönigin

KEMPEN Ende August findet auf dem Kirchplatz in St. Hubert wieder das Kempener Weinfest statt.

(RP) Bei den Stadtwerken Kempen wurden jetzt fünf neue Juroren vorgestellt, die eine Nachfolgerin von Anja Thiele als Kempener Weinkönigin finden sollen. Bis zum 11. August können sich Damen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren mit Wohn- und oder Geburtsort Kempen bei den Jurymitgliedern Theo Balters, Sabrina Küppers, Gero Scheiermann, Jörn Schulte und Anja Thiele für das 3. Kempener Weinfest am 30./31. August in St. Hubert auf dem dortigen Kirchplatz als Weinkönigin bewerben. Die Bewerbungen können per E-Mail an: weinkoenigin@ks-event.info unter Angabe von Namen, Geburtsdatum- und Ort, Adresse, Foto und einem kurzen Bewerbungstext eingereicht werden. Für die Gewinnerin winkt ein Dirndl von Jagd & Mode Heistrüvers aus Wachtendonk, eine Übernachtung im Doppelzimmer für zwei Nächte inklusive Frühstück im Hotel „Zur Marienburg“ in Pünderich an der Mosel sowie ein Fiat 500 von Automobile Rongen von Mitte August bis 1. September.