Vereinigte Turnerschaft Kempen : Langjährige Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue geehrt

Kempen Die Vereinigte Turnerschaft Kempen dankt verdienten Mitgliedern traditionell bei einer Feier in einem Altstadt-Restaurant. Zwei Mitglieder sind 60 Jahre im Verein.

Sieben auf einen Streich: Die Vereinigte Turnerschaft Kempen hat kürzlich im Restaurant „Ela“ an der Ellenstraße in der Altstadt sieben Vereinsmitglieder für langjährige Zuhörigkeit geehrt. Karl-Heinz Redelings und Ingeborg Mauderer standen für 60-jährige Treue zum Sportverein im Rampenlicht. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagte der Vorsitzende Detlev Schürmann und überreichte Ingeborg Mauderer neben Goldnadel und Urkunde auch einen Blumenstrauß. Denn die Kempenerin hat gleichzeitig ihren 82. Geburtstag gefeiert.

Ein halbes Jahrhundert sportlich aktiv in der Turnerschaft ist Mary Krahn, in Kempen bekannt durch das Geschäft Schuh + Sport Krahn, das die gelernte Buchhalterin von 1974 bis 2008 am Studentenacker mit ihrem Mann Herbert führte. Zu den drei „40-Jährigen“ gehörte neben Karin Schmitz und Hans Fischer auch Marie-Luise Fehrenbach-Nagels. Die langjährige Geschäftsführerin der Vereinigten Turnerschaft zeigte bei der Feierstunde stolz Zeitungsberichte und Fotos vom September 1979. Damals hatte die zu dem Zeitpunkt noch vereinslose Kunstturnerin bei den Stadtmeisterschaften in der Ludwig-Jahn-Sporthalle als Beste ihrer Meisterschaftsklasse einen Überraschungserfolg gelandet. Ausgezeichnet im Ela wurde ferner Hans Fischer für 25-jährige Vereinszugehörigkeit.