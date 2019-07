Bußgeld- und Verwarnkatalog : Bußgelder für Müll bringen nicht viel ein

20 Euro muss in Tönisvorst bezahlen, wer beim achtlosen Wegwerfen einer Zigarettenkippe erwischt wird. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Kreis Viersen Die Kommunen verzeichnen nur wenige Anzeigen von Müllsündern. Über eine Anpassung der Sätze denkt man nur in Tönisvorst nach.

Der Katalog ist für die Kommunen nicht bindend. Unsere Redaktion hat sich in den Rathäusern einmal umgehört, wie die Verwaltungen vor Ort dazu stehen.

Ein klarer Vorstoß zu höheren Bußgeldern ist aus den meisten Rathäusern nicht zu hören. In Tönisvorst denkt man aber darüber nach. „Grundsätzlich setzen wir im ersten Schritt auf Kommunikation und auf Einsicht. Wir denken allerdings auch darüber nach, inwieweit wir uns den neuen Empfehlungen anpassen und werden dazu nach der Sommerpause entscheiden“, so Bürgermeister Thomas Goßen. „Dabei geht es nicht um die Erzielung von Mehreinnahmen. Eine Bußgeldandrohung soll klar und deutlich machen, dass ein Verstoß gegen Recht und Gesetz Folgen hat. Dazu muss die Höhe des Bußgeldes dann auch glaubwürdig passen und darf nicht als Lappalie wahrgenommen werden.“

In Tönisvorst reichen die Beispiele aus dem Bußgeldkatalog von 20 Euro für das Wegwerfen einer Zigarettenkippe über Verunstalten des Straßenbildes, zwischen 10 und 500 Euro, bis hin zu Ablagern von mehr als zwei Kubikmetern Sperrmüll für 400 bis 1500 Euro.

Wie viel genau die Städte und Gemeinden mit Bußgeldern für weggeworfenen Müll einnehmen, können sie meist nicht konkret beziffern. Denn die Bußgelder werden nur im Gesamten erfasst, und da zählen zum Beispiel auch Park-Knöllchen und ähnliches dazu. Die Stadt Willich zum Beispiel hat 2018 alles in allem einen fünfstelligen Betrag an Bußgeldern eingenommen. In Willich kostet das Wegwerfen von Zigaretten oder Kaugummi laut Verwarnungs- und Bußgeldkatalog zurzeit 20 Euro und steigert sich bis hoch zu 1500 Euro für das Wegwerfen von Sperrmüll über zwei Kubikmeter oder über 200 Kilogramm. Seitens der Verwaltung ist aktuell keine Anpassung der Bußgelder geplant.