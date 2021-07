Bundesweite Städte-Challenge : Kempen im „Wattbewerb“ derzeit im Mittelfeld

Kempen Welche Stadt engagiert sich am meisten für den Ausbau der Photovoltaik-Anlagen? Darum geht es im „Wattbewerb“. Doch noch liegt Kempen nicht auf den vorderen Plätzen.

In Kempen kümmert sich eine örtliche Wattbewerbsgruppe darum, das Vorhaben bekannter zu machen. Wie die Gruppe nun mitteilte, wurden in Kempen in diesem Jahr bislang 60 neue Photovoltaik-Anlagen installiert – im Wesentlichen von Privathaushalten. Mit einem Zuwachs von 13,9 Watt Peak (Wp) pro Einwohner liege Kempen zum Stichtag 24. Juli damit auf Platz 55, weit hinter Willich (Platz 20) und knapp hinter Nettetal (Platz 51) und Tönisvorst (Platz 54), aber vor Krefeld (Platz 110). „Da geht aber noch mehr, denn das Potenzial für Photovoltaik-Anlagen auf Kempener Dächern ist riesengroß“, sagt Helmut Nienhaus von der Kempener Wattbewerbsgruppe. Ihr gehören Kempener an, die selbst eine solche Anlage besitzen und möglichst viele Mitbürger vom Nutzen der Sonnenenergie überzeugen wollen.