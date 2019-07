Serie Der Restaurant-Tipp : Tafeln wie die Römer

KEMPEN Osteria Campunni in Kempen: eine Brise Toskana in der Altstadt.

In der Osteria Campunni im Herzen der Kempener Altstadt zählt dreierlei: italienisch, italienisch, italienisch. Nicht nur der Name des Restaurants deutet auf römische Wurzeln hin – Campunni nannten die Römer die älteste Ansiedlung wegen ihres ländlichen Charakters. „Wir haben extra einen Koch aus der Toskana geholt, damit die besondere Note dieses Lokals betont wird“, sagt Nadine Edler-Rahimi. Die 37-Jährige hat die Osteria am 1. November 2018 eröffnet. Und der Italo-Koch an der Kirchstraße 6 heißt Alessandro Bondi (31).