Kita-Aktion : „Unsere neue Taktik ist weniger Plastik“

Luis, Anna, Nick, Simone Mühlenhaus, Lina, Ben und Elsa (v.l.n.r.) kämpfen für eine bessere Umwelt und haben sich für einen Komposter in ihrer Kindertagesstätte St.-Peter-Allee in Kempen eingesetzt. Foto: Janssen. Foto: Jannetta Janßen

Kempen Die Vorschulkinder der Wühlmaus-Gruppe im Familienzentrum St.-Peter-Allee in Kempen haben sich in den vergangenen Monaten nicht nur viele Gedanken um ihre Umwelt gemacht, sondern dem direkt Taten folgen lassen.

Ein Bollerwagen mit einem Berg voll Müll. „Und das haben wir nur hier um unseren Kindergarten herum gefunden“, sagt der sechsjährige Ben verärgert. Dabei haben die Vorschulkinder alles mögliche auf ihrem Spaziergang aufgesammelt, aber vor allem Plastik und Anziehsachen. Die Idee der Kinder im Morgenkreis haben die Erzieherinnen Simone Mühlenhaus und Sarah Grallert gerne direkt aufgegriffen und ein großes Projekt gestartet, um am Ende für Kinder, die in Indien auf Müllbergen leben so viel Geld wie möglich zu sammeln.

„Weißt du, wie viel Plastik es auch im Supermarkt gibt?“, fragt die sechsjährige Anna. Beim wöchentlichen Einkauf haben die Vorschulkinder der Wühlmausgruppe festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist „plastiklos“ einzukaufen. „Alles ist darin verpackt, sogar Tomaten, Bananen, ja und Gurken“, ruft Luis und schüttelt mit dem Kopf. Die „Müllzwerge“ vom „Wackelzahn-Treff“ wollen, dass so viele Menschen wie möglich mehr auf ihre Umwelt achten. „Das ist ganz einfach, Stoffbeutel statt Plastiktüte oder Ketchup in Glasflaschen kaufen“, sagt die sechsjährige Elsa. Die Kinder sind Feuer und Flamme bei dem Thema ihre Mitmenschen zum Mitmachen zu bewegen. „So wurden bei einem Besuch in der Stadt direkt mal alle Passanten angesprochen, die etwas einfach weggeworfen haben“, erzählt Erzieherin Simone Mühlenhaus.

Info Spendenaktion für Kinder in Indien Während ihrer dreimonatigen Aktion haben die Vorschulkinder der „Wühlmäuse“-Gruppe insgesamt knapp 700 Euro zusammenbekommen. Diese Summe wurde an den Träger der Einrichtung übergeben, der sich dann um die Überweisung an die entsprechende Organisation kümmert. Ihr Ziel, dass 23 Kinder aus der „Wühlmaus“-Gruppe an 23 Kinder, die auf Müllkippen in Indien leben, Geld spenden, haben die „Müllzwerge“ vom Familienzentrum St.-Peter-Allee in Kempen erreicht.

Doch wie Geld für die armen Kinder in Indien sammeln? Dafür veranstalteten die Vorschulkinder einen Kindersachentrödel im Familienzentrum St.-Peter-Allee im Kempener Süden und haben auch auf dem Buttermarkt ihr Lied „Unsere neue Taktik ist weniger Plastik“ zum Besten gegeben. „Viele Leute haben Geld in unsere Spardose geworfen“, sagt Nick stolz. Dabei haben die Kinder Schilder in die Luft gehalten und auf ihre „Umweltaktion“ aufmerksam gemacht. „Wir haben so richtig demonstriert“, ruft Lina.

Wie viel man mit Kleinigkeiten bewirken kann, haben die Vorschulkinder der Wühlmausgruppe gezeigt. Auch in ihrem Alltag berichten die Eltern von Veränderungen wie: Eis nur noch im Hörnchen, nicht im Becher, keine Strohhalme oder Plastikbecher, Obst nur unverpackt kaufen. Um ein Zeichen auch nach ihrer Kindergartenzeit zu setzen, hat die Truppe einen Komposthaufen für Kartoffelschalen und andere nicht verwertbare Essensreste im Außengelände der Einrichtung aufgebaut. „Da kommen dann die Regenwürmer und fressen alles auf“, sagt Luis und lacht. Diese Aktion dient auch gleichzeitig einem anderen neuen Projekt in der Einrichtung: Seit einiger Zeit wird dort selbst gekocht, um so wenig Müll wie möglich zu produzieren und: „Besser schmecken tut es sowieso“, sagen alle Kinder einstimmig.