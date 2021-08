Corona im Kreis Viersen : 747 Menschen derzeit in Quarantäne

Im Kreis Viersen gelten aktuell 500 Menschen als infiziert (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Dienstag, 31. August, 31 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Aktuell gelten 500 Personen als infiziert – davon 78 in Willich, 75 in Tönisvorst, 58 in Kempen und 28 in Grefrath.

747 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sinkt laut Robert-Koch-Institut von 108,2 auf 105,8. Zwei neue Fälle gab es an der Gesamtschule Kempen, einen neuen Fall an der Kita Wiesenzauber in Tönisvorst.

Unter den Neuinfizierten sind drei Kinder bis neun Jahre, sieben Personen zwischen zehn und 19 Jahren, vier Personen zwischen 20 und 29, sechs zwischen 30 und 39, sechs zwischen 40 und 49 und fünf über 50 Jahren.

