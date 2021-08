Corona-Zahlen : Der Inzidenzwert im Kreis Viersen sinkt leicht

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen wurden seit Samstag, 28. August, 81 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 493 Personen im Kreis Viersen als infiziert – 79 davon in Willich, 77 in Tönisvorst, 55 in Kempen und 29 in Grefrath.

Je zwei neue Fälle gibt es an der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath und an der Gesamtschule Kempen, je einen an der GGS Tönisberg, an der Astrd-Lindgren-Schule in Kempen, am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen und an der Robert-Schuman-Europaschule in Willich.