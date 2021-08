Corona im Kreis Viersen : Bürgermeister befürworten 2G-Regel

Landrat Andreas Coenen befürwortet die 2G-Regel. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kempen/Tönisvorst/Willich Vor allem Kinder sind im Kreis Viersen mit dem Coronavirus infiziert. Der Landrat sieht die hohe Zahl der Neuinfektionen mit Sorge.

Seit Schulbeginn steigen die Inzidenzen in NRW stark an. Insbesondere unter den schulpflichtigen Kindern ist die Zahl der Corona-Infektionen massiv gestiegen. So entfielen am Montag, 30. August, 19 Prozent der Neuinfektionen im Kreis Viersen auf Kinder zwischen 0 und 9 Jahren, 27 Prozent auf Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren.

„Die Neuinfektionen treten nun vermehrt in den Altersgruppen auf, die sich noch nicht impfen lassen können“, sagt Landrat Andreas Coenen (CDU), der die Situation auch als Vater zweier Kinder mit Sorge betrachtet. „Um die Kinder zu schützen, ist es wichtig, dass sie mit möglichst wenigen Ungeimpften in Kontakt kommen. Ich halte den Vorschlag der 2G-Regel deshalb für sinnvoll.“ Die 2G-Regel bedeutet, dass viele Angebote, vor allem in geschlossenen Räumen, nur noch für geimpfte oder genesene Personen zur Verfügung stünden.

Der Vorstoß des Landrats sei „absolut unterstützenswert“, sagt Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU): „Wir müssen den Anreiz erhöhen, sich impfen zu lassen.“ Selbstverständlich akzeptiere er auch andere Meinungen dazu, „aber ich habe vier Menschen aus meinem engen Umfeld an Covid verloren, und ich glaube, Impfen ist da das Beste“, so Pakusch. Auch Uwe Leuchtenberg (SPD), Bürgermeister der Stadt Tönisvorst, sprach sich am Dienstag auf Anfrage „im Sinne des Schutzes aller“ eher für 2G als 3G aus. „Gleichzeitig muss man Ausnahmen für diejenigen machen, die sich nicht impfen lassen können. Das sollte per PCR-Test erfolgen“, so Leuchtenberg. 2G rege „vielleicht auch noch einmal zum Nachdenken an. Es gibt einige, die beispielsweise den Termin für die Zweitimpfung verstreichen lassen, oder andere, die sich bis jetzt noch nicht mit dem Thema Impfen auseinandergesetzt haben.“