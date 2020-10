Abschlussfeier in Kamp-Lintfort : Die Laga Kamp-Lintfort ist Geschichte

KAMP-LINTFORT Zum Abschluss übergab Bürgermeister Christoph Landscheidt einen Spaten an seinen Amtskollegen Daniel Hartmann aus Höxter, wo 2023 die nächste Landesgartenschau stattfindet. Landscheidt freute sich über ein „echtes Sommermärchen“.

Die Landesgartenschau ging zu Ende, und der Himmel weinte. „So einen Regen haben wir uns in diesem Sommer manchmal gewünscht“, kommentierte der Kamp-Lintforter Bürgermeister Christoph Landscheid das reichlich nasse Wetter, als er am Sonntag mit der traditionellen Übergabe eines goldenen Spatens an den zukünftigen Bürgermeister von Höxter, der nächsten Landesgartenschau-Stadt, den nurmehr letzten Tag der Kamp-Lintforter Laga einläutete. „Nachdem wir im Frühjahr schon befürchtet hatten, dass alles abgeblasen wird, ist das Ganze dann aber doch noch ein echtes Sommermärchen geworden“, freute er sich, nachdem er neben seinem Amtskollgen aus Höxter, Daniel Hartmann, die beiden NRW-Ministerinnen Ursula Heinen-Esser und Ina Scharrenbach, sowie die Präsidentin des Landesverbandes Gartenbau Eva Kähler-Theuerkauf auf der großen Stadtwerksbühne vor Ort begrüßt hatte.

„Ja, das stimmt. Wer hätte das gedacht“, bestätigte Kähler-Theuerkauf, und auch die beiden Ministerinnen waren in ihren Ansprachen voll des Lobes für die „enorme Leistung“ aller an dem „Sommermärchen“ Beteiligten. Daniel Hartmann bedankte sich nach der Spatenübergabe bei seinem Kamp-Lintforter Amtskollegen: „Nun geht die Landesgartenschau vom Niederrhein nach Ostwestfalen. Und auch wir hoffen dabei auf viele Besucher.“

Besucher waren an diesem Sonntag auf der Laga leider nicht ganz so zahlreich, einige konnte das schlechte Wetter dennoch nicht abschrecken. „Ich war in diesem Sommer bestimmt einmal die Woche hier“, erklärte der 82-jährige Kamp-Lintforter Ortwin. „Zum einen wegen der Blütenpracht und auch wegen des leckeren Laga-Brotes, dass hier ein paarmal gebacken wurde.“ Am meisten aber habe es ihn gefreut, dass der Förderturm nicht abgerissen worden sei: „Ich habe ihn damals als Maurer mit aufgebaut. Wenn ich den sehe, weiß ich, ich bin zu Hause.“