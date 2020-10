Wissenschaft und Forschung in Kamp-Lintfort : Forschungsprojekt fördert die Innovation

Kamp-Lintfort Das Verbundprojekt „Cross Innovation Lab NiederRhein“ der Hochschule Rhein-Waal ist mit landwirtschaftlichem Fokus in die erste aktive Phase gegangen. Es handelt sich um eine branchenübergreifende Zusammenarbeit.

Ein groß angelegtes Hochschulprojekt hat sich zum Ziel gesetzt, die Innovationsfähigkeit von Unternehmen am Niederrhein zu verbessern. Die Leitung haben Karsten Nebe, Professor für Usability Engineering und Digitale Fertigung, und Rolf Becker, Professor für Physik mit dem Schwerpunkt Sensorik und Mechatronik. Das Projekt beruht darauf, regionale Akteure durch „Mitmachen“ in konkreten Ideenfindungs- und Umsetzungsprozessen anzuregen. Die Methodenentwicklung erfolgt in mehreren Durchläufen anhand zeitlich begrenzter Innovationsprojekte bis Ende Januar 2023.

Die branchen- und fachübergreifende Zusammenarbeit steht bei der Umsetzung im Mittelpunkt. „Cross-Innovation bedeutet, dass ganz gezielt Akteure verschiedener Branchen zusammenarbeiten, um ihr Innovationspotential zu stärken“, erklärt Kathrin Weidner, Professorin für Operations und Innovation Management und Fachexpertin im Projekt: „Durch den Ansatz der öffentlichen Zusammenarbeit wird zwischen den Beteiligten Wissen ausgetauscht und neu kombiniert, sodass neue innovative Produkte, Dienstleistungen, oder auch Prozesse geschaffen und entwickelt werden.“ An der technischen Umsetzung sind maßgeblich die regionalen Partner im Projekt, namentlich der Mobile Communication Cluster aus Moers und die Coduct GmbH aus Kamp-Lintfort, beteiligt. Der Agrobusiness Niederrhein unterstützt mit fachlicher Kompetenz und stellt die Experten des Bereiches Agrobusiness bereit. Vier Innovationsprojekte werden parallel in der ersten Phase umgesetzt – drei davon an der Hochschule-Rhein-Waal und eines an der Hochschule Ruhr West.