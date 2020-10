Sieben-Tage-Inzidenz bei 50,9 : Kreis Wesel wird Risikogebiet

Eine Maske liegt auf dem Boden einer Einkaufsstraße. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Wesel Das Landeszentrum Gesundheit meldet am Dienstag erstmals, dass der Kreis die kritische Marke von 50 überschritten hat. Am Mittag tagt der Krisenstab, am Nachmittag soll es eine Allgemeinverfügung geben.

Der Kreis Wesel erreicht die Gefährdungsstufe 2: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag erstmals kreisweit offiziell oberhalb des kritischen Werts von 50 liegt, gilt der zehntgrößte Kreis Deutschlands nun als Risikogebiet. Das Landeszentrum Gesundheit vermeldete einen Wert von 50,9. Dieser gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert haben.

Am Mittag tagt deswegen der Krisenstab des Kreises. Im Anschluss daran soll einem Sprecher zufolge eine Allgemeinverfügung veröffentlicht werden. Diese dürfte nach der Coronaschutzverordnung offiziell die Gefährdungsstufe 2 in der Pandemie feststellen. Ab Mittwoch, 0 Uhr, greifen dann neue, schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der weiteren Verbreitung des Virus.

Die Coronaschutzverordnung legt unter anderem fest, dass sich ab einem Inzidenzwert von über 50 in der Öffentlichkeit nur noch fünf Personen treffen dürfen. Es gilt für gastronomische Betriebe eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr, während der auch an Tankstellen, Supermärkten oder Kiosken kein Alkohol verkauft werden darf. Veranstaltungen werden auf eine maximale Besucherzahl von 100 Personen begrenzt. An Festen von herausragenden Anlässen dürfen nur noch zehn Personen teilnehmen.

Zudem wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Wo genau diese gilt, müssen Kommunen und Kreis extra festlegen. In Dinslaken gilt bereits in der Innenstadt und in Hiesfeld eine Maskenpflicht auf den Einkaufsstraßen.

