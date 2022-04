Soziales Projekt in Kamp-Lintfort : Neustart der Taschengeldbörse

Kamp-Lintfort Das Kooperationsprojekt von Stadt Kamp-Lintfort und Quartiersbüro Mitte/Rossenray im Caritasverband bringt Jugendliche, die sich das Taschengeld aufbessern wollen, und Jobanbietende zusammen. So funktioniert die Börse.

„Doch dann musste die Taschengeldbörse pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren ruhen“, berichten Ilka Mainka (Quartiersbüro) und Michelle Zupancic (Mobile Jugendarbeit). Sie wollen das Projekt, das sich als ein Gewinn für alle Generationen erwies, wieder mit Leben füllen. Gesucht sind Jugendliche, die sich etwas dazu verdienen wollen, und Jobanbietende, die eine helfende Hand und ein wenig Entlastung benötigen. „Das Engagement der Jugendlichen im Rahmen der Taschengeldbörse ist eine Art Nachbarschaftshilfe, die es den Bürgern ermöglicht, einfache Tätigkeiten abzugeben. So können sich Ältere das Leben etwas leichter machen, und ganz nebenbei kommen sich die Generationen ein Stückchen näher“, erläutern Ilka Mainka und Michelle Zupancic die Idee, die hinter dem Kooperationsprojekt von Stadt und Caritas steckt. Die Taschengeldbörse richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. Das empfohlene Taschengeld beträgt mindestens sieben Euro pro Stunde. Aus Sicht der beiden Projektverantwortlichen lohnt sich der Neustart der Börse: „Es gibt bereits vereinzelt Nachfragen von Bürgern, die die Börse noch kennen und sich jetzt wieder über Unterstützung freuen würden“, berichtet Ilka Mainka. Doch der Freiwilligen-Pool muss sich erst wieder füllen. „Es gab auch einen Generationswechsel. Viele Jugendliche, die ab 2016 dabei waren, sind jetzt im Studium oder in der Berufsausbildung“, erzählt Michelle Zupancic. Und so funktioniert die Taschengeldbörse: Vor der Vermittlung findet immer ein persönliches Gespräch zum Kennenlernen statt, bei dem auch die Rahmenbedingungen für alle Beteiligten bis hin zu den versicherungsrechtlichen Fragen besprochen werden. Jugendliche benötigen das schriftliche Einverständnis der Eltern. Sie werden übrigens nicht in Jobs vermittelt, für die es hauptberufliche Angebote gibt – wie zum Beispiel handwerkliche Facharbeiten oder ein regelmäßiger Winterdienst. Es geht um einfache, leichte und unregelmäßige Aufgaben im Alltag. „Wir können uns gut vorstellen, dass die Jugendlichen zum Beispiel den Älteren helfen, das Smartphone richtig einzurichten, oder mal das Flurputzen übernehmen.“