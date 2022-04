Grafschafter Diakonie in Kamp-Lintfort : Schulutensilien für Kinder aus suchtbelasteten Familien

Kamp-Lintfort Die Mitarbeiter der Drogenhilfe in der Grafschafter Diakonie haben Fördermittel beantragt, um den Kindern zu helfen und sie zu unterstützen.

Melanie Boi von der Drogenhilfe erklärt, warum ihr die Aktion wichtig ist: „Unsere Erfahrung ist, dass die Kinder in den Familien belastet sind und Unterstützung brauchen.“ Seit Herbst 2020 sind die Beratungsstellen der Drogenhilfe in Kamp-Lintfort und Moers zertifizierte „FitKids“-Standorte. In Moers und Kamp-Lintfort gibt es seitdem je eine Fachkraft, die für den Blick auf den Nachwuchs zuständig ist. In jeder Teamsitzung der Drogenhilfe ist die Situation des Nachwuchses ein fester Punkt auf der Tagesordnung. In der Weihnachtszeit gab es ein Café, bei dem Kinder und Eltern zusammen Waffeln backten, und im Sommer organisierten die Berater Freikarten für einen Tag im Erlebnisbad. Sie bauten die Kooperation mit dem Jugendamt aus, damit die Familien leichteren Zugang zu Hilfen für ihren Nachwuchs erhalten.