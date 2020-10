Sieben-Tage-Inzidenz über 50 : Kreis Wesel wird Risikogebiet

Kreis Wesel Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kreis am Dienstag erstmals oberhalb der kritischen Marke von 50. Kreisweit gilt deswegen nun offiziell die Gefährdungsstufe 2. Neue Einschränkungen für Bürger gelten ab Mittwoch.

Der Kreis Wesel erreicht die Gefährdungsstufe 2: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag erstmals kreisweit offiziell oberhalb des kritischen Werts von 50 lag, gilt der zehntgrößte Kreis Deutschlands nun als Risikogebiet. Das Landeszentrum Gesundheit vermeldete einen Wert von 50,9. Dieser gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert haben.

Laut Anlage der Allgemeinverfügung gilt nun in der gesamten Moerser Altstadt und in der Fußgängerzone eine Maskenpflicht. In Rheinberg gilt sie auf der Gelderstraße, in Xanten in der Fußgängerzone im Bereich Markt, Kurfürstenstraße und Marsstraße. In Dinslaken gilt bereits in der Innenstadt und in Hiesfeld eine Maskenpflicht. Die anderen Kommunen haben vorerst keine Maskenpflicht für die Einkaufsstraßen beschlossen.