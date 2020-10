Ausstellung in Kamp-Lintfort : Mediathek zeigt Bilder einer Reise nach Auschwitz

Kamp-Linfort „Geh denken“ ist der Titel der Fotodokumentation. Die bewegenden Momentaufnahmen entstanden, als Jugendliche die Gedenkstätte besuchten.

„Ein Jugendlicher fand in den Büchern der ermordeten Menschen eine Verwandte aus der Familie“, erzählt Klaus Krapf. Die Distanz sei damit für die Gruppe vollkommen verloren gegangen. Ezgi Celik, die bei der Fahrt dabei war, resümiert: „Das ist etwas ganz anders, als wenn man Geschichten hört oder Youtube-Videos sieht“. Auch Melis Yildirim ist überzeugt: „Das ist Geschichte, die man kennen sollte. Auch wenn sie heute nicht mehr so präsent ist, weil sie nicht gerade in diesem Moment passiert. Die Bilder zeigen unsere blanken, nackten Reaktionen und sind keine Fassade.“ Einig sind sich alle, dass Gedenkfahrten weiterhin stattfinden sollten und die Wirkung der schrecklichen Zustände und Taten auch in der heutigen Zeit weiterhin relevant sind. Die Bilder werden auf Ausstellungswänden und Staffeleien in 13 großformatigen Alu-Dibond-Drucken gezeigt. Untertitelt sind sie mit aktuellen Zitaten aus Presse und Politik, die von den Besuchern individuell ausgetauscht werden können.