Theater in Kamp-Lintfort : Bühne 69 führt „Bordgeflüster“ auf

Das Kamp-Lintforter Amateurtheater „Bühne 69“ fiebert der Premiere der neuen Inszenierung „Bordgeflüster“ entgegen. Foto: Ernst-Ulrich Reisner Foto: Ernst-Ulrich Reisner

Kamp-Lintfort Das Amateurtheater aus Kamp-Lintfort bringt eine neue Komödie auf die Bühne in der Stadthalle. Das Ensemble hat das Stück „Bordgeflüster“ der kanadischen Autorin Kerry Renard einstudiert. Warum die Ehe manchmal wie ein Schiff auf hoher See ist.

Jeder, der schon einmal eine Schiffreise mitgemacht hat, kennt das Bordgeflüster: „Hast du schon gesehen, was die/der wieder an hat, unmöglich!“ Oder „Finden Sie nicht auch, dass der Steward ein wenig zu freundlich zu der Dame da drüben ist?“ Klatsch und Tratsch eben unter vorher wildfremden Menschen. Kein Wunder, das dieses Thema für die Bühne aufbereitet wurde. Eine besonders gelungene Version des Bordgeflüsters ist das gleichnamige Stück der kanadischen Autorin Kerry Renard, das auf sehr amüsante Weise die Erlebnisse eines Ehepaares auf seiner Silberhochzeitsreise beschreibt und mit dem das Amateurtheater „Bühne 69“ am Samstag, 23. April, in der Stadthalle Premiere feiert.

Das Stück läuft sehr erfolgreich an vielen deutschen Boulevardtheatern und sorgt für begeisterte Zuschauer. Zum Inhalt: Jürgen und Dagmar, 25 Jahre miteinander verheiratet, sitzen irgendwo auf dem Mittelmeer in der luxuriösen Kabine eines Kreuzfahrtschiffes. Kurz bevor die Silberhochzeitsnacht beginnt, erinnern sie sich an ihren ersten Turn auf hoher See anlässlich der Flitterwochen. Inzwischen befinden sich die beiden auf ihrer sechsten Kreuzfahrt und lassen das Publikum an ihrem Eheleben und all den unverwechselbaren Urlaubserlebnissen teilhaben: Jürgen machte Karriere in einem Berliner Ministerium, während Dagmar die Tochter großzog. Ein doppelter Seitensprung mit einer hübschen Sekretärin sorgte für mächtig Zündstoff. Aus einer jugendlichen Verliebtheit ist eine ungewöhnliche Freundschaft geworden, aus einem Begehren eine Liebe, die die Jahre überdauert hat. Eine Ehe ist eben wie ein Schiff auf hoher See, mal ist der Ozean ruhig und friedlich, mal brauen sich wilde Stürme zusammen und man droht manchmal auch zu kentern.

Die Premiere der Inszenierung „Bordgeflüster“ ist am Samstag, 23. April, 20 Uhr, in der Stadthalle Kamp-Lintfort. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 24. April, 16 Uhr, am Samstag, 30. April, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 1. Mai, 16 Uhr Der Eintritt kostet pro Person 15 Euro. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Theaterkarten können unter https://buehne69.reservix.de/events oder unter der Tickethotline 01806 700 733 erworben werden. Weitere Informationen, zum Beispiel zu den Vorverkaufsstellen und über das Amateurtheater finden Interessiert auf der Webseite unter https://buehne69.de/kontakt-kartenreservierung/.