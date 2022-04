Jubiläum in Kamp-Lintfort : Eine Stadt feiert 900 Jahre Kloster Kamp

Kamp-Lintfort Geistliches und Kulturelles Zentrum Kloster Kamp, katholische Kirchengemeinde St. Josef und Stadt Kamp-Lintfort wollen das Jubiläum auf dem Kamper Berg ein Jahr lang gemeinsam feiern. Das Programm steht bereits fest.

1123 kamen zwölf Mönche aus Morimond an den heutigen Niederrhein, um ein Kloster zu erbauen – die erste deutsche Zisterzienserabtei überhaupt. Als Standort wählten sie einen Hügel bei Altfeld. Viele Jahrhunderte lang prägte Kloster Kamp den Landstrich geistlich, kulturell und wirtschaftlich. Von Kamp aus gründeten die Zisterzienser zahlreiche Tochterklöster vor allem in Osteuropa, insgesamt waren es 60 Tochterklöster und 24 Frauenklöster. Das ist 900 Jahre her. Geistliches und Kulturelles Zentrum Kloster Kamp, Kirchengemeinde St. Josef und Stadt Kamp-Lintfort wollen dieses Jubiläum gemeinsam ein Jahr lang feiern und haben für das kommende Jahr ein umfangreiches Programm geplant: „Erlebnis Mittelalter“, „Konvent der Bosse“ sowie „Glanz und Gloria im Gartenreich“ sind nur drei von vielen verschiedenen Veranstaltungen anlässlich des besonderen Geburtstages.

Und weil die Zisterzienser heute gerne die „ersten Europäer“ genannt werden, soll das Jubiläumsjahr auch in einen großen europäischen Kontext gestellt werden. Als Schirmherrin gewannen die drei Partner Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission. Das, so Bürgermeister Christoph Landscheidt, unterstreiche die Bedeutung von Kloster Kamp nicht nur in der Region, sondern auch innerhalb Europas, und biete die Chance, namhafte Akteure für den geplanten Veranstaltungsreigen zu finden. Der Kloster-Geburtstag soll ein Fest für ganz Kamp-Lintfort werden. Das Jubiläumsjahr startet am 8. Januar mit dem Neujahrsempfang der Stadt Kamp-Lintfort und einem Eröffnungsgottesdienst mit Bischof Felix Genn vom Bistum Münster am 5. Februar. Die Stadt sorgt unter anderem für zwei besondere Höhepunkte: Das „Erlebnis Mittelalter – Kloster Kamp um 1123 entdecken“ findet vom 20. bis 21. Mai 2023 statt.

Museumsführer Peter Hahnen, Geschäftsführer des Zentrums Kloster Kamp, schreibt mit Bernd Weggen, langjähriger Gästeführer, einen Museumsführer, der die Ausstellungsstücke in der Schatzkammer beschreiben wird.



Beleuchtung Die Stadtwerke Kamp-Lintfort sorgen für eine neue Beleuchtung im Obergeschoss des Museums.

Die Stadt hat einen Verein gefunden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Mittelalter so professionell wie möglich darzustellen. Es sollen dazu viele Spiele und Mitmachangebote für Familien geben. Die Illumination des Kamper Gartenreiches ist für die Woche vom 29. September bis 3. Oktober 2023 geplant. Licht, Kunst und Musik wird die Besucher bei „Glanz und Gloria“ erfreuen. Die katholische Kirchengemeinde St. Josef beteiligt sich im Jubiläumsjahr ebenfalls mit verschiedenen Veranstaltungen. Im Mai 2023 soll ein Gedenkstein am ursprünglich geplanten Gründungsort in Altfeld eingeweiht werden. Für August sind ein Festgottesdienst in der Abteikirche und eine Wallfahrt zum Zisterzienserkloster Bochum-Stiepel geplant. Im Oktober 2023 wird das Erntedankfest in der Abteikirche gefeiert. Am Christkönigssonntag, 26. November, findet zum Abschluss des Jubiläumsjahres eine Festmesse statt. „Es soll auch die Europäische Begegnungsstätte eingebunden werden“, berichtete Prälat Bernd Klaschka am Dienstag.