Entwicklungsflächen in Kamp-Lintfort : Konflikt um einen Kooperationsstandort

Kamp-Lintfort Kamp-Lintfort setzt auf die neu ausgewiesenen Kooperationsstandorte für weitere Gewerbeansiedlungen. Ein von Kreis Wesel und KWA in Auftrag gegebenes Gutachten stellt einen Standort in Frage. Wie der Konflikt gelöst werden soll.

Im Frühjahr 2021 hat ein Unternehmen für Bauelemente das Interesse bekundet, seine Europazentrale mit Produktion, Verwaltung, Forschung und Entwicklung sowie 300 Arbeitsplätzen am Kooperationsstandort in Kamp-Lintfort anzusiedeln. Als Standort ausgeguckt war eine Fläche, die sich im Eigentum der Kreis Weseler Abfallgesellschaft (KWA) befindet. Für die Stadt Kamp-Lintfort wäre es die erste bedeutende Ansiedlung am neu ausgewiesenen Kooperationsstandort. Doch ein Gutachten macht Kamp-Lintfort jetzt einen dicken Strich durch die Rechnung.

Wie Bürgermeister Christoph Landscheidt am Dienstag vor der Sitzung des Stadtrates mitteilte, gaben Kreis Wesel und KWA dieses Gutachten in Auftrag, um prüfen zu lassen, ob und wie dort eine Ansiedlung von Gewerbebetrieben überhaupt möglich ist. Der Kreis habe die Notwendigkeit gesehen, im Interesse des Bestandschutzes und der Entwicklungsmöglichkeiten der KWA die emissionsrechtliche sowie planungsrechtliche Situation untersuchen zu lassen. Am Dienstag erreichte „das juristische Memorandum“ die Stadtverwaltung – mit dem Ergebnis: „Die Ausweisung eines Gewerbegebietes in unmittelbarer Nähe zu den Anlagen der KWA ist aufgrund der von den Anlagen ausgehenden Emissionen nicht empfehlenswert“, zitierte der Bürgermeister aus dem Schreiben.