Engagement in Kamp-Lintfort : So hilft die Stadt ukrainischen Flüchtlingen

Kamp-Lintfort Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge wächst täglich. Die Verwaltung in Kamp-Lintfort setzt auf Unterbringungsmöglichkeiten, koordiniert Kita- und Schulbesuch. Unterstützung kommt durch das Netzwerk über CEC-Connect und private Initiativen in der Stadt.

40 weitere Plätze bietet die Islamische Gemeinschaft am Drehmannshof. „Unsere Mitarbeiter stehen vor enormen Belastungen und leisten viel. Uns geht es bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen darum, sie so schnell wie möglich in Kitas und Schulen unterzubringen. Die Lage ist schwer planbar und in der derzeitigen Situation nur von Tag zu Tag möglich“, sagt Christoph Müllmann. Der Beigeordnete geht davon aus, dass entsprechende Zuweisungen über Land und Bund folgen werden. Die Nachfrage nach VHS-Deutschkursen sei entsprechend groß.