Neues Angebot in Kamp-Lintfort : Smartphone-Sprechstunde in der Mediathek

Sabrina Pasternak, Ilka Mainka und Yvonne Frericks freuen sich über die Zusammenarbeit. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Caritasverband Moers-Xanten hat das Angebot entwickelt. Die Mediathek stellt ihre Räume zur Verfügung. Das neue Angebot in der Mediathek ist ausdrücklich kein Smartphone-Kursus für Senioren, sondern will den Nutzern lediglich bei der Handhabung behilflich sein.

Kamp-Lintfort Wie kriege ich meine Impfbescheinigung aufs Smartphone? Was muss ich tun, um eine Whatsapp-Verbindung herzustellen? Wieviele Fotos schafft mein Speicher? Und warum kriege ich draußen keine Internetverbindung? Nicht für jeden ist der Umgang mit einem Smart- beziehungsweise iPhone eine Selbstverständlichkeit. Vor allem ältere Menschen haben damit oft Probleme. Für sie bietet der Caritasverband Moers-Xanten ab jetzt jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr eine kostenlose „Smartphone-Sprechstunde“ in der Kamp-Lintforter Mediathek an.

„Wir haben diesen Service schon einmal in unserer Kalisto-Begegnungsstätte am Rathausplatz angeboten. Allerdings mit nur geringem Erfolg. Da gab es einfach zu wenig Publikumsverkehr. Außerdem musste man sich damals auch noch vorher anmelden“, erklärte die für das neue Beratungsprojekt zuständige Caritas-Mitarbeiterin Ilka Mainka. „In die Mediathek kommen einfach mehr Leute. Da spricht sich unser Angebot schneller herum. Und eine Anmeldung ist auch nicht mehr nötig.“

„Wir unterstützen dieses Projekt sehr gerne. Die Mediathek versteht sich schon seit ihrer Eröffnung als Treffpunkt für Kultur und lebenslanges Lernen“, betonte Leiterin Yvonne Frericks. Die Teilhabe am digitalen Leben sei für viele ältere Menschen gerade während der Pandemiezeit die einzige Möglichkeit gewesen, ihre Kontake zu Freunden und Familienangehörigen aufrecht zu erhalten und sich so vor Vereinsamung zu schützen. „Ja genau“, bestätigte Ilka Mainka: „Außerdem erleichtert so ein Smartphone auch viel Dinge. Zum Bespiel den Kauf von Bus- und Bahnfahrkarten, Platzreservierungen bei Kuturveranstaltungen und vieles mehr.“ Dazu müsse man allerdings wissen, wie das geht. Viele ältere Menschen hätten jedoch eine gewisse Scham dabei um Hilfe zu bitten, hat sie die Erfahrung gemacht. „Ich hab‘ ja Enkel, die ich im Notfall fragen kann“, sei ein häufiges Argument, doch nicht alle Enkel hätten dazu Zeit und Lust.