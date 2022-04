Medizin in Kamp-Lintfort : Hospital setzt auf neues Verfahren

Kamp-Lintfort Im St.-Bernhard-Krankenhaus wird ein neues schonendes Verfahren zur Zertrümmerung von Gallenblasensteinen eingesetzt. So erholen sich Patienten schneller.

Gallenblasensteine sind ein weit verbreitetes Problem, das sehr schmerzhaft werden kann. So lange sie in der Gallenblase bleiben und keine Symptome hervorrufen, benötigen sie keine Therapie. Aber wenn sie in den Gallengang wandern, müssen sie entfernt werden. Dafür gibt es im St.-Bernhard-Hospital jetzt eine neue und schonende Methode.

„Durch dieses neue Verfahren können wir Patienten unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Eingriffe ersparen. Das ist natürlich viel weniger belastend für sie“, weiß Theodor Heuer, Chefarzt der Medizinischen Klink I am Kamp-Lintforter Haus. Die Schwerpunkte der Klinik liegen in der Gastroenterologie, Interventionellen Endoskopie, Diabetologie, Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin.

Jetzt steht der Medizinischen Klinik I eine elektrohydraulische Sonde zur Verfügung, die die Entfernung großer Gallenblasensteine deutlich erleichtert. Das teilt das Krankenhaus in Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung mit. „Mit ihr kann der Stein unter Sicht mit einem Mini-Endoskop einfach an Ort und Stelle zertrümmert werden. Und die kleinen Teile werden dann problemlos aus dem Gallengang gezogen. Das ist höchst effektiv", erläutert Esmatollah Kasim das Vorgehen. Dies erspare dem Patienten mehrere endoskopische Eingriffe und verhelfe zu einer deutlich schnelleren Erholung. „Jetzt geht's den Steinen an den Kragen", lächelt der Chefarzt mit einem Augenzwinkern.