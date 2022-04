Sport in Kamp-Lintfort : Zwei Neue für den Stadtsportverband

Sport in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Maximilian Lipp und Falk Romanski unterstützen den Vorstand des Stadtsportverbands um Manfred Klessa. So soll die Zukunft des Verbands gesichert werden.

Am Freitag haben Maximilian Lipp und Falk Romanski die Arbeit beim Stadtsportverband aufgenommen. Mit der Bereitstellung der Mittel aus dem Sportfördertopf hatte der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport in seiner Sitzung im September grünes Licht für die Schaffung zweier Mini-Jobs beim Stadtsportverband gegeben. Damit soll die bisherige Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden, um auch zukünftig Kapazitäten für neue Angebote zu haben. Dies teilt die Stadt Kamp-Lintfort in einer Pressemitteilung mit.