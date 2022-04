Anmeldeverfahren in Kamp-Lintfort : Drei Träger organisieren das Sommerferienprogramm

Drei freie Träger organisieren für die ersten drei Wochen in den Sommerferien ein buntes Programm. Foto: dpa/Ina Fassbender

Kamp-Lintfort Die Anmeldung für die Ferienangebote ist am Dienstag, 5. April, in der jeweiligen Einrichtung. Beteiligt sind die Kleine Offene Tür Gestfeld, die evangelische Kirchengemeinde und der Stadtsportverband.

In den ersten drei Wochen der Sommerferien machen drei freie Träger in Kooperation mit der Stadt Kamp-Lintfort Kindern im Alter von sechs bis Jahren vom 27. Juni bis zum 15. Juli wieder verschiedene Ferienangebote. Die Teilnehmenden werden in den Einrichtungen von montags bis freitags in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr in Gruppen von jeweils etwa zehn Kindern betreut. Mit der Anmeldung ist der Teilnahmebeitrag in Höhe von 45 Euro je Kind bar zu entrichten, eingeschlossen sind dabei die Kosten für Verpflegung, Materialien und Ausflüge für die Zeit der Veranstaltung. Bei mehreren Kindern je Familie entfällt ab dem 3. Geschwisterkind der Teilnahmebeitrag. Die Anmeldung startet am Dienstag, 5. April, bei den Trägern.

Die Ferienangebote gelten für alle Familien aus Kamp-Lintfort. In diesem Jahr können unter Corona-Bedingungen in den drei Einrichtungen aber nur 130 Kinder betreut werden. Änderungen seien unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Pandemie jederzeit möglich, dazu werde zu gegebener Zeit informiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die „Kleine Offene Tür“ im Gestfeld möchte 40 Kindern ein ereignisreiches Programm anbieten. Dabei dürfen die Kinder ihrer Fantasie und Kreativität unter Anleitung der Betreuer freien Lauf lassen. Geplant sind Bastelangebote, Filmnachmittage, Fußball und andere Bewegungsspiele. Es werden Ausflüge in die nähere Umgebung angeboten.

Das Außengelände des Gemeindehauses an der Rundstraße bietet reichlich Platz für viele Angebote im Freien. Eine Betreuung bereits ab 8 Uhr ist möglich, aber mit zusätzlichen Kosten verbunden. Anmeldungen werden am Dienstag, 5. April, um 19 Uhr in der „Kleinen Offenen Tür“, Rundstraße 114, entgegengenommen.

Der Ferienspaß der evangelischen Kirchengemeinde findet im Paul-Schneider-Haus, Friedrich-Heinrich-Allee 22, statt. Hier wird 40 Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Dazu gehören Ausflüge, Filmnachmittage, Back- und Kreativangebote und vieles mehr. Die Anmeldung ist am 5. April um 19 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Geisbruchstraße 22. Kontaktmöglichkeit: 02843 1321 (Claudia Steger) oder steger@kirche-lintfort.de.

Der Stadtsportverband bietet etwa 50 Kindern in den Räumen und auf dem Außengelände der Ebertschule die „Erlebniswelt Sport, Spiel und Gestalten“ an. Viele Angebote von Sportvereinen finden Berücksichtigung und werden auch auf deren Sportanlagen durchgeführt. Die Bewegung von Kindern ist ein wesentliches Ziel der Aktion Ferienspaß. Neben einer Vielzahl der üblichen Spiel-, Bastel- und Gestaltungsaktionen können die Kinder hier viele Sportarten spielerisch kennenlernen und ausprobieren.