Auskiesung am Niederrhein : Neuer Termin in Sachen Kies-Klage vor Gericht

Die Frage der Bedarfsermittlung von Sand und Kies steht im Mittelpunkt der Klage vor dem Oberverwaltungsgericht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kamp-Lintfort Die öffentliche Verhandlung findet am 3. Mai vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster statt. Das Gericht beabsichtigt, an dem Tag eine Entscheidung zu verkünden. Der Kreis Wesel und vier linksniederrheinische Kommunen hatten Klage gegen den Landesentwicklungsplan NRW eingelegt.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat einen neuen Verhandlungstermin in Sachen Kies-Klage des Kreises Wesel und der vier linksniederrheinischen Kommunen Kamp-Lintfort, Alpen, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg anberaumt. Im Verfahren um den nordrhein-westfälischen Landesentwicklungsplan soll am Dienstag, 3. Mai, ab 10 Uhr in öffentlicher Sitzung mündlich verhandelt werden. Das teilte die Pressestelle des Oberverwaltungsgerichts Münster am Dienstag mit. Es sei beabsichtigt, an dem Tag auch eine Entscheidung zu verkünden.

Wie bereits berichtet, wenden sich der Kreis Wesel sowie die vier Kommunen gegen die Änderung zweier Planaussagen im Landesentwicklungsplan, die durch Verordnung vom 23. Juli 2019 erfolgten. Damit wurden die Versorgungs- und Fortschreibungszeiträume für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze für nichtenergetische Rohstoffe wie etwa Kies um jeweils fünf Jahre auf 25 Jahre beziehungsweise 15 Jahre angehoben. Die Antragsteller machten in erster Linie Abwägungsfehler geltend, heißt es in der Pressemitteilung des Oberverwaltungsgerichtes.

„Dabei verweisen sie darauf, die Verlängerung dieser Zeiträume beruhe ausschließlich auf einer Abrede der Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien in NRW, ohne dass die Notwendigkeit der Verlängerung dieser Zeiträume und die Hinnahme der sich daraus ergebenden Umweltfolgen darin oder in den Erläuterungen des Landesentwicklungsplans konkret begründet worden seien; vor allem habe aber keine Abwägung mit gegenläufigen Belangen stattgefunden. Der Plangeber habe es insbesondere versäumt, die Umweltfolgen der für die Antragsteller für ihre Planungen verbindlichen zeitlichen Vorgaben genau zu ermitteln und in einer planerischen Abwägung zu berücksichtigen“, heißt es in der Klage-Zusammenfassung.

Die Verhandlung war bereits für den 21. März terminiert, wurde jedoch abgesetzt. Die Bürgerinitiativen am Niederrhein setzen große Hoffnungen in das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes. Die Interessengemeinschaft Kiesausstieg Saalhof hat für den 2. April zu einer weiteren Aktion aufgerufen. Sie veranstaltet einen Fahrradcorso. Er startet um 14 Uhr am Parkplatz an der Saalhoffer Straße / Einmündung Kranichweg. Die Route führt rund um die geplante Abbaufläche, vorbei am Flugplatz, mit einem kurzen Abstecher zum bereits in Betrieb befindlichen Abbau in Rossenray. Dort soll es Redebeiträge geben. Damit werde erfahrbar, so die Organisatoren, was auf Kamp-Lintfort in Rossenray, Saalhoff und auch am Niephauser Feld zukomme, wenn die Pläne Wirklichkeit würden.

Die öffentliche Verhandlung findet in Saal I des Oberverwaltungsgerichtes in Münster statt.

