Landtagswahlkampf am Niederrhein : Mit Gummibärchen und Argumenten

Niederrhein CDU-Kandidat Sascha van Beek startet mit Zuversicht in die heiße Phase des Landtagswahlkampfes. Neben politischen Inhalten setzt er auf klassische Hilfsmittel, um sich bekannt zu machen, und achtet dabei auf Umweltverträglichkeit.

Aus der Mitte“ drängt Sascha van Beek (38) „nach vorne“. So jedenfalls steht‘s auf den Flyern, die der Mann aus Veen und seine Helfer bis Mitte Mai verteilen wollen, wenn sie an den Haustüren klingeln. Auch wenn‘s schwer falle, so der Kandidat der CDU für den Landtagswahlkreis 58 Wesel II, sei Wahlkampf auch ein Bekenntnis für Demokratie. Deshalb wolle er sich, auch wenn in der Ukraine gerade Bomben fallen und er sich eher als Rot-Kreuz-Helfer fühle, der er seit vielen Jahren ist, in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck, Xanten, Kamp-Lintfort und Voerde dem Rennen um den Einzug in den Landtag stellen. Er setzt auf „ein ganz knappes Finish“, bei dem er am 15. Mai als Erster über die Ziellinie gehen will. Was sonst.