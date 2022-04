Freizeitsport in Kamp-Lintfort : Erste RC-Regatta auf dem Rossenrayer See

Kamp-Lintfort Die Seglervereinigung Kamp-Lintfort sprang kurzfristig ein, weil eine Regatta auf dem Elfrather See im Krefelder Norden nicht stattfinden konnte. Die Organisatoren zeigten sich zufrieden. Sie zählten 15 Teilnehmer.

Die Boote sind 1,27 Meter lang, haben einen rund 2,15 Meter hohen Mast und erreichen eine Geschwindigkeit von rund zehn Kilometern pro Stunde. Mit Großsegel und dreieckigem Vorsegel sehen diese kleinen Yachten wie große aus, auch wenn sie über Funkwellen ferngesteuert werden, „radio controlled“ sind, wie es im Anglo-Amerikanischen heißt. Deshalb heißen Regatten mit diesen Modellyachten, die zur Klasse Marblehead gehören, RC-Regatten. Am Samstag und Sonntag stießen 15 Segler mit ihren Booten in See, genauer gesagt in den Rossenrayer See. Sie eröffneten damit die erste RC-Regatta auf diesem Gewässer, das nordwestlich der Halde Pattberg und des Autobahnkreuzes Kamp-Lintfort liegt.

„Der ursprüngliche Austragungsort war der Elfrather See in Krefeld“, berichtete Rainer Waters. „Der zuständige Organisator dort musste kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen.“ Der Kamp-Lintforter Segler, der der Seglervereinigung Kamp-Lintfort angehört, hatte an dieser Regatta im Krefelder Norden Krefeld teilnehmen wollen. Um diesen Wettkampf nicht ausfallen zu lassen, organisierte er zusammen mit dem SVKL-Vorstand die Veranstaltung in Kamp-Lintfort. „Wir hatten nur drei Tage Zeit dazu“, erzählte er. Die Segler ließen sich von widrigen Wetterverhältnisse und zum Teil eisigen Temperaturen nicht abschrecken, reisten aus ganz Deutschland an, von Kiel bis zur Metropolregion Stuttgart sowie aus den benachbarten Niederlanden. In 23 Wettfahrten traten sie an. Nach spannenden Positionskämpfen siegte am Ende der deutsche Segler Jürgen Peters vor Huub Gillissen und Erwin van Gogh, beide aus den Niederlanden. Das Ergebnis der Regatta geht in die bundesweite Schwerpunktrangliste ein.