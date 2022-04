Ortsparteitag in Kamp-Lintfort : Stephan Heuser bleibt FDP-Vorsitzender in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Liberalen in der Hochschulstadt bereiten sich auf die Landtagswahl am 15. Mai vor. Sie unterstützen FDP-Kandidatin Franca Cerutti aus Rheinberg.

Große Aufbruchstimmung herrschte angesichts der anstehenden NRW-Landtagswahlen a Mittwoch beim Ortsparteitag der Kamp-Lintforter FDP im alten Kasino in der Ringstraße. Insgesamt sieben der zurzeit 30 örtlichen Parteimitglieder trafen sich dort am Abend, zum einen zur Durchführung ihrer diesjährigen Vorstandsneuwahlen, zum anderen zur Berichterstattung über Neuigkeiten aus dem Stadtrat und Koordinierung ihrer derzeitig geplanten Wahlkampfaktivitäten.

Bei den darauf folgenden Vorstandswahlen ergaben sich anschließend keine einschneidenden Neuerungen. So wurden Stephan Heuser und seine beiden Stellvertreter Michael Raskopf und Marvin Bergmann sowie Schatzmeister Jürgen Wolf einstimmig in ihren Ämtern bestätig. Lediglich der bisherige Schriftführer Manfred Haning stellte sich nicht wieder als Kandidat zur Verfügung und wurde von dem erst seit Dezember letzen Jahres der FDP beigetretenen Peter Landwehrs abgelöst. Er erklärte sich aber bereit, zukünftig mit Heinz-Peter Ribbrock zusammen das Amt des Kassenprüfers zu übernehmen.

Im weiteren Verlauf des Abends ging es dann in erster Linie um kommunale Belange, und natürlich um den anstehenden Landeswahlkampf am 15. Mai diesem Jahres. „Wir wollen weiter nach oben in unserem Bundesland“, erklärte der alte und neue Kamp-Lintforter FDP-Vorsitzende Heuser am Ende der Sitzung mit dem Zitat einer Parteikollegin: „Bis zur Wahl kämpfen wir für die absolute Mehrheit der FDP. Danach sehen wir weiter.“