Serie: Dozentinnen an der VHS : Bettink lehrt Schülern holländische Kultur

Saskia Bettink lehrt seit zehn Jahren Niederländisch an der VHS Kaarst-Korschenbroich. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Kaarst Seit zehn Jahren gibt Saskia Bettink Niederländisch-Kurse. Dort vermittelt sie mehr als nur die Sprache. Vielmehr geht es auch um Kenntnisse über Land und Leute und berühmte Maler.

Von Elisabeth Keldenich

Wer bei Saskia Bettink in der VHS Niederländisch lernt und ein paar Jahre durchhält, kann sich nicht nur in der Sprache unterhalten, sondern auch entsprechende Bücher lesen: „Ich kann gut einschätzen, wer was versteht und leihe den Kursteilnehmern dann meine eigenen Bücher aus“, erzählt die 64-jährige gebürtige Niederländerin, die seit zehn Jahren als Dozentin an der VHS tätig ist.

Saskia Bettink hat eigentlich einen anderen Beruf: Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin und stammt aus Utrecht. Nach ihrem Abschluss gestaltete sich die Arbeitsplatzsuche in den Niederlanden als schwierig. Nicht so in Deutschland – 1985 fand sie eine Stelle in Regensburg und siedelte in das Nachbarland über. Später arbeitete sie auch in Heidelberg und in Neustadt an der Weinstraße, wo sie an einer Schule für Physiotherapie Unterricht gab. „Auf Deutsch natürlich“, erinnert sie sich lachend. Das sei ihr sehr leicht gefallen und sie habe es „super gerne“ gemacht, sagt sie.

Nachdem sie ihren Mann kennengelernt hatte, zog sie 1991 nach Düsseldorf und war in einer Physiotherapie-Praxis tätig. Damals bekam sie Kontakt zur VHS in Mönchengladbach und gab vertretungsweise Niederländisch-Unterricht. Das gefiel ihr so gut, dass sie schließlich vor zehn Jahren in Kaarst startete – und sie hat nur lobende Worte sowohl für ihre Schüler wie auch für die VHS.

Zwei Kurse pro Woche bringt sie während eines Semesters den Teilnehmern Niederländisch bei – ganz klassisch per Grammatik-Lehrbuch. Aber noch viel wichtiger ist das selbstständige Sprechen, denn buchstäbliches Übersetzen passt oft nicht. Saskia Bettink vermittelt aber noch viel mehr: Kenntnisse über Land und Leute, über Kunst und alte Maler oder die große Flutkatastrophe in Zeeland von 1953. Durch den Unterricht schaue sie auch nochmal anders auf ihr Heimatland und sammele neue Erkenntnisse, erklärt Saskia Bettink, die mittlerweile in Willich wohnt.

Die Kursteilnehmer, deren Zahl sich bei zehn eingependelt hat, kommen seit Jahren und viele Freundschaften entstanden – es werden gemeinsam Feste gefeiert oder Reisen in die Niederlande unternommen, die den meisten von Urlaubsaufenthalten und Ausflügen schon gut bekannt sind.