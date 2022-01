Angebote in Ratingen : Die VHS startet aktiv ins neue Semester

Tobias Lüder (links, Sekretariat) und Thomas Fedder (Geschäftsstelle) sind neu im VHS-Team. Foto: Stadt Ratingen

RATINGEN Los geht es am 14. Februar. Die Angebote sollen nach Möglichkeit wieder als Präsenz-Kurse durchgeführt werden. Rund 335 Kurse stehen zur Auswahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Das Team der Volkshochschule Ratingen und die Kursleitungen sind startklar: Am 14. Februar beginnt das Frühjahrs-Semester unter dem Titel „Aktiv mit der VHS“ mit rund 335 Kursen und über 11.000 Unterrichtsstunden. „Nach vielen Einschränkungen in den vergangenen Monaten freuen wir uns wieder auf mehr Aktivität und persönliche Begegnung. Wir hoffen natürlich, dass wir die allermeisten Kurse in Präsenz durchführen können. Gemeinsam lernen macht immer noch am meisten Spaß“, so VHS-Leiterin Claudia Stawicki.

„Weiterkommen mit der VHS“ – so betitelt Britta Jansen ihren Fachbereich „EDV, Beruf und Schulabschlüsse“ und hat wieder vielfältige Angebote im Programm. Besonders möchte sie auf zwei kostenfreie Wochenendveranstaltungen für Jugendliche ab 14 Jahren aufmerksam machen. Im Workshop „4Teens: Mit dem 3D-Drucker arbeiten“ (Kurs: Q0150) am 19. März lernen die Teilnehmenden, was ein 3D-Drucker alles kann, sie entwerfen ein eigenes Modell für den Druck und sind live dabei, wenn die Zeichnung als Gegenstand auf dem Drucker gedruckt wird. Am 26. März heißt es „4Teens: Mit dem Lasercutter arbeiten“ (Kurs: Q0153). Dieser Kurs führt spielerisch in die Welt des 2D-Zeichnens ein. Es werden erste einfache Designs entworfen, die am Computer gezeichnet und konstruiert werden.

Der Fachbereich bietet noch viele weitere Kurse und Veranstaltungen, um sich fit in der Arbeit mit dem Computer zu halten, beruflich (neu) zu orientieren oder Fachkompetenzen und Schlüsselqualifikationen für den Job zu erarbeiten. Der Schnupperkurs „Keine Angst vor dem Computer“ (Kurs: Q0110) am 17. Februar richtet sich an Teilnehmende ohne Computer-Erfahrung, die spielerisch und mit einfachen Übungen erste Einblicke in die Arbeit mit dem PC erhalten. Wer nach dem Schnupperkurs auf den Geschmack gekommen ist, kann seine ersten Eindrücke beim Kurs „Grundlagen der Computerpraxis und Internet“ (Kurs: Q0111) gleich vertiefen.

Im VHS-Fachbereich „Fremdsprachen“ von Philipp Lehr sind in diesem Semester wieder Angebote in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Japanisch und Chinesisch dabei. „Goededag” – wer beim Besuch in den Niederlanden mehr als die Begüßungsformel sprechen möchte, sollte sich beim neu startenden Kurs „Niederländisch Stufe A1, 1. Semester” (Kurs: Q2500) anmelden, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Los geht`s am 15. Februar.

Klimawandel vor unserer Haustür – was kann ich tun? Der Online-Kurs „klimafit” (Kurs: Q3609) aus dem VHS-Fachbereich „Gesellschaft, Politik, Umwelt“ befasst sich an sechs Abenden mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel. Los geht`s am 21. März. Eine andere Veranstaltung richtet sich an Eigentümer und Verwaltungsbeiräte. Das Tagesseminar „Neuerungen zum Wohnungseigentum” (Kurs: Q340) geht detailliert auf die Gesetzeslage nach der letzten grundlegenden Reform des Wohnungseigentumsgesetzes ein. Termine: 19. und 26. März.

Breit gefächert sind wieder die Angebote der kulturellen Bildung aus dem Fachbereich „Kunst, Kultur, Kreativität“ von Alexandra Fuhr. Der Kurs „Aktuelle amerikanische Literatur“ (Kurs: Q4000) widmet sich ab 15. Februar an zwölf Abenden vier Romanen der zeitgenössischen amerikanischen Literatur. Wer Gitarrenspiel von Grund auf erlernen möchte, ist beim Kurs „Akustikgitarre für Anfänger“ (Kurs: Q4402) ab 14. Februar genau richtig.

Um das körperliche und psychische Wohlbefinden zu stärken, möchte VHS-Leiterin Claudia Stawicki aus dem Fachbereich „Gesundheit und Bewegung“ auf einige besondere Angebote aufmerksam machen. Gleich zwei Kurse „Herz-Yoga“ (Kurs: Q5120 und Q5122) richten sich ab 18 Februar an Menschen, die unter Daueranspannung, innere Unruhe, Schlafstörungen oder Bluthochdruck leiden und Herz-Kreislauferkrankungen vermeiden möchten.