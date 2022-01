Schloss- und Beschlagindustrie in Niederberg : Expertentipps rund um Einbruchschutz

Schloss- und Beschlagindustrie in Niederberg

Niederberg Die heimische Schloss- und Beschlagindustrie unterhält für Qualität ein eigenes Prüfinstitut. Gütesiegel informieren über Produkte.

(RP) Nicht alle Schlösser versprechen die gleiche Sicherheit. Das wissen die Experten des Prüfinstituts für Schlösser und Beschläge mit Sitz in Velbert. Deswegen ist es besonders wichtig, beim Kauf auf die Qualität zu achten. Hier helfen RAL-Gütezeichen. Sie bieten Orientierung, schützen vor Fehlinvestitionen in den eigenen vier Wänden. „Gerade beim Thema Sicherheit spielt die Qualität eine große Rolle, denn jeder möchte das eigene Heim optimal sichern“, so Stephan Schmidt, Geschäftsführer der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge.