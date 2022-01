Die Angebote in Schermbeck : Volkshochschule bietet viele Sport-Kurse an

Die Volkshochschule bietet im Schermbecker Hallenbad mehrere Kurse für Wassergymnastik an. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die VHS hat in Schermbeck eine Reihe von Möglichkeiten geplant, mit denen sich Kinder, Erwachsene und auch Senioren fit halten können. Die Angebote aus dem Frühjahrssemester können sogar im Rathaus gebucht werden. Eine Übersicht.

Das Frühjahrssemester der Volkshochschule (VHS) Wesel-Hamminkeln-Schermbeck beginnt am 24. Januar. Das neue Programm bietet auch etliche Kurse in Schermbeck. Dabei steht unter anderem Sport für Kinder, Erwachsene und Senioren im Vordergrund. Eine Übersicht.

Nordic-Walking Sabine Wolters bietet am 25. März zwischen 16 und 17.15 Uhr einen Nordic-Walking-Schnupperkurs an. Die Teilnehmer treffen sich auf dem Wanderparkplatz Nottkamp in Rüste. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die VHS plant bei einem entsprechenden Interesse die Einrichtung eines regelmäßigen Nordic-Walking-Kurses nach den Osterferien.

Info Eine Anmeldung im Rathaus ist möglich Orte Schriftliche Anmeldungen für die Veranstaltungen der VHS sind online möglich über die Homepage www.vhs-wesel.de. Alternativ können sich Interessierte im Weseler VHS-Gebäude, Ritterstraße 10-14, sowie in den Rathäusern in Hamminkeln und Schermbeck für Kurse eintragen lassen. Kontakt Irmgard Schwenk und Ellen Großblotekamp aus dem Rathaus der Gemeinde Schermbeck nehmen unter der Telefonnummer 02853 910125 oder Fax 02853 9104125 ebenfalls Anmeldungen für die VHS-Kurse entgegen. Sie sind montags bis freitags zwischen 8.30 und 12 Uhr, montags und mittwochs zwischen 13.30 und 16 Uhr und donnerstags zwischen 13.30 und 18 Uhr zu erreichen.

Gymnastik Für Frauen ab 55 Jahren bietet Nicole Schober einen Gymnastik-Kurs an. Er beginnt am 27. Januar in der zweiten Etage des Abrahamhauses am Sportplatz des SV Schermbeck (Im Trog 50-52). An 16 Abenden treffen sich die Teilnehmer jeweils donnerstags zwischen 19.15 und 20.45 Uhr. Die Kosten betragen 128 Euro. „Schon das Aufwärmtraining verbessert die Leistungstätigkeit des Herz-Kreislauf-Systems“, sagt Schober. Das Training ziele auf eine Verbesserung der Ausdauer und Haltung. Verschiedene Übungen im Stand, sitzend oder liegend würden geboten. Schober bittet darum, eine Matte, einen Ball und kleine Hanteln (0,5 kg) mitzubringen.

Nordic-Walking hält fit und schont – anders als Joggen – die Gelenke. Foto: bsen

Wassergymnastik Für das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur ist Wassergymnastik ein gutes Training. Durch den Auftrieb im Wasser ist die Belastung für die Gelenke und die Wirbelsäule dabei sehr gering. Im Schermbecker Hallenbad werden drei Kurse von Sandra Hantschel angeboten. Die Gebühr beträgt jeweils 144,50 Euro. Der Kurs E beginnt am 25. Januar, er findet 17-mal jeweils dienstags zwischen 9 und 10.15 Uhr im Bad an der Weseler Straße 11 statt. Der Kurs F beginnt am 21. Januar. Die Teilnehmer treffen sich 17-mal am Freitag zwischen 9.30 und 10.15 Uhr. Auch der Kurs G beginnt am 21. Januar und wird 17-mal freitags zwischen 13.15 und 14 Uhr durchgeführt.