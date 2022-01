Neues Programm für Neuss : VHS startet mit 770 Angeboten VHS startet mit 770 Angeboten

Neuss Die Volkshochschule Neuss hat ihr neues Programm vorgestellt – und setzt vor allem auf Vielfalt. Eine größere Rolle spielt unter anderem die berufliche Weiterbildung.

(NGZ) So divers wie die Menschen sind, so bunt präsentiert sich das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Neuss: Zum Semesterstart am 14. Februar stehen über 770 verschiedene Angebote zur Auswahl, die sowohl in Präsenz als auch in Form von Hybridveranstaltungen oder rein digital stattfinden. Das fast 500 Seiten starke Heft listet allein 131 Offerten für das Lernen von Schwedisch über Griechisch bis Chinesisch. Die Lehrkräfte stammen aus aller Welt. Unterrichtet wird in verschiedensten Formaten: kurz und kompakt, am Wochenende oder regelmäßig im Semester.