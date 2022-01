Klimaschutz in Heiligenhaus : Plan: Mehr Photovoltaik auf die Dächer

Heiligenhaus Die Stadtverwaltung hat das Potential für neue Anlagen geprüft. Auf zehn weiteren städtischen Gebäuden könnten bald neue Solarpaneele angebracht werden. Vorausgesetzt, es gibt Fördergelder.

Trifft Sonnenlicht auf kristalline Solarzellen, werden Elektronen in Bewegung gesetzt und es entsteht elektrische Energie. Geht es nach der Heiligenhauser Stadtverwaltung, dann soll das bald auf noch mehr Dächern städtischer Immobilien passieren. Dem Immobilienausschuss liegt am Dienstag eine Liste mit Dächern vor, auf denen eine Photovoltaik geplant ist. Insgesamt zehn Dächer wurden dafür geprüft.

Entscheidend waren Aspekte wie die Ausrichtung und Lage (wegen möglicher Verschattung), die Statik, der Strombedarf der Immobilie, der bauliche Zustand sowie das Potential laut Solarkataster. Die Dachflächen im Überblick: Der Neubau am Museum Abtsküche, die Sporthalle der Realschule, die Dachfläche des Immanuel-Kant-Gymnasiums, der Neubau des Clubs, die Kindertagesstätte „Steppkeshaus“ und „Löwenzahn“, der derzeit im Bau befindliche Anbau der Ilper Grundschule Regenbogen, die Sporthallen der Gerhard-Tersteegen-Grundschule in Hetterscheidt sowie der Adolf-Clarenbach-Grundschule in Isenbügel und auch das VHS-Gebäude am Südring könnte auf ihren Dächern zukünftig Strom aus Sonnenlicht produzieren.