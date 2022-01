Fußball, Bezirksliga : 04/19 II hat zwei Testspiele und ein defektes Videogerät

Ratingen Und weiter geht die Testspielreihe von Ratingen 04/19 II: Der neue Trainer Thorsten Ridder hofft, sein Team mit den Spielen am Samstag gegen den FC Bosporus und am Sonntag beim SC Unterbach besser kennenzulernen. Nur die Video-Analyse der Akteure ist derzeit nicht drin.

Erneut ein Doppelpack an Testspielen hat der Fußball-Bezirksligist Ratingen 04/19 II am Wochenende vor der Brust. Neu-Trainer Thorsten Ridder hofft so, seine Spieler besser kennenzulernen, und insbesondere die Schwachstellen will der Coach erkennen. Dies gilt umso mehr, da eine Video-Analyse momentan nicht möglich ist. „Wir haben zwar das Gerät dafür, aber es funktioniert derzeit nicht, muss also repariert werden“, berichtet der Trainer und fährt fort: „Die Video-Analyse ist wichtig. Die Spieler können so gut sehen, wenn ihre Laufwege nicht stimmen. Da fällt bei dem einen oder anderen der Groschen. Der Lerneffekt ist groß.“