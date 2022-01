Im Stadttheater : Prominent besetzte Komödie

Dominic Raacke als Arnold und Katja Weitzenboeck als Kathrin spielen die Hauptrollen in der Komödie „Die Niere“. Foto: Barbara Braun/ MuTphoto/Barbara Braun

„Die Niere“ mit dem ehemaligen Berliner Tatort-Kommissar Dominic Raacke ist am Samstag, 29. Januar, um 20 Uhr im Stadttheater zu sehen.

Ratingen (RP) Am Samstag, 29.Januar, wird im Stadttheater am Europaring um 20 Uhr die Komödie „Die Niere“ von Stefan Vögel aufgeführt.

Nach einer gemeinsamen Vorsorgeuntersuchung kommen Arnold und seine Ehefrau Kathrin nach Hause. Er ist kerngesund, doch bei ihr wurde ein Nierenleiden festgestellt, weswegen sie eine Spenderniere braucht. Was nun? Die beiden erwarten am Abend noch Besuch von ihren Freunden Diana und Götz. Ist Arnold bereit, seiner Frau eine Niere zu spenden?

Er ist überfordert und zögert – umso mehr Überraschung löst sein Freund Götz bei allen Beteiligten aus: Er hat die passende Blutgruppe und bietet sofort an, eine Niere für Kathrin zu spenden. Jetzt bricht ein regelrechter Hahnenkampf um die Organspende aus, bei dem alle Beteiligten Federn lassen müssen.

Stefan Vögel hat eine Komödie geschrieben, die nicht an die Nieren, sondern ans Herz geht. In den Hauptrollen sind Ex-Tatortkommissar Dominic Raacke sowie Katja Weitzenböck zu sehen. Die Produktion „Die Niere“ wurde 2020 mit dem 2. INTHEGA-Schauspielpreis ausgezeichnet und wird von der Komödie am Kurfürstendamm Berlin aufgeführt.