Handball, Regionalliga : Nuic und Claussen bleiben bei „interaktiv“

Tomislav Nuic hat bei „interaktiv Handball“ um eine Saison verlängert. Foto: "interaktiv"

Ratingen Der Handball-Regionalligist „interaktiv“ baut auch in der kommenden Saison auf das aktuelle Duo auf der Linksaußen-Position. In der Saison geht es nach dem Einsatz von Trainer Ace Jonovski bei der EM frühestens am 29. Januar gegen Rheinbach weiter.