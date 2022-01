Gefahren im Angertal : Auermühle: Zufahrt soll sicherer werden

Ratingen Es bestehe „Auf der Aue“ ein Wirrwarr aus Schildern. Dies sorge für Gefahren. Der Wanderweg könne nach dem Hochwasser relativ schnell wieder hergerichtet werden, betont die SPD-Fraktion, die Verbesserungsvorschläge hat.

Mehr Sicherheit an einem mitunter hochfrequentierten Standort in ländlicher Idylle: In einem Antrag für den nächsten Bezirksausschuss Mitte beschäftigt sich die SPD-Fraktion aufgrund von Bürgerbeschwerden mit der Verkehrssicherheit an der Zufahrt zur Auermühle und der notwendigen Wiederherstellung des Wanderwegs parallel zur Zufahrt.