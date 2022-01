Veranstaltungen in Rheurdt : VHS stellt Stephan Balkenhol vor

Stephan Balkenhol 2020 in einer Ausstellung im Duisburger Wilhelm- Lehmbruck-Museum. Foto: Andreas Probst

Rheurdt Künstlerporträt und mehr: Kurse und Seminare in Rheurdt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Programm der VHS Gelderland für das Frühjahrssemster liegt vor. In der VHS-Außenstelle Rheurdt finden bis zu den Sommerferien insgesamt sechs Kurse statt. Eine Übersicht

Am 22. Mai, 18 bis 19.30 Uhr stellt die Kunsthistorikerin Gisela Luther-Zimmer im Rheurdter Ratssaal Stephan Balkenhol vor. 1957 in Fritzlar geboren, zählt er zu den international renommierten deutschen Künstlern der Gegenwart. „Er bearbeitet mit groben Hieben, und mit Hilfe von Hammer und Beitel Holz. Er schafft Figuren, die nicht glatt und perfekt, sondern an deren rauer Oberfläche der künstlerische Arbeitsprozess und die Struktur des Holzes stets sichtbar bleiben“, heißt es in der Ankündigung. „Durch die weitgehende Rücknahme einer psychologisierenden Dimension sind Balkenhols Figuren immer auch ein Spiegel, welcher Gefühle, Wünsche und Hoffnungen des Betrachters reflektieren kann.“ Telefonische Anmeldung unter 02831 9375-0.

Um Natur- und Makrofotografie geht es am 28. Und 29. Mai, jeweils 10 bis 15.30 Uhr im Ratsaal Rheurdt. Steffen Geiling zeigt, wie Blumen, Blüten oder auch Landschaften mit der Kamera eingefangen werden. Nach einem Theorieteil, in dem es um Dinge wie Blende, Belichtungsmessung und Weißabgleich geht, steht eine Exkursion in die Umgebung auf dem Programm, bei der das gelernte umgesetzt werden kann. Anmelden können sich Interessenten bis zum 10. Mai.

Rechtzeitig vor den Ferien kann man sich bei Steffen Geilig auch Tipps für die „Reisefotografie“ holen. Das Tagesseminar für Anfänger und Fortgeschrittene findet am 11. Juni, 10 bis 15.30 Uhr im Ratssaal Rheurdt statt. „Die meisten Fotos werden auf Reisen gemacht. Oft kommt man nach Hause und die Bilder geben nicht die Stimmung wieder, die man am Urlaubsort empfunden hatte. Das wollen wir ändern“, heißt es dazu. Anhand von Bildbeispielen zeigt der Dozent, wie das Urlaubserlebnis am besten im Bild dargestellt werden kann und gibt auch Hinweise zu rechtlichen Fragen des Reiselandes.

Im Haus Quademechels leitet Boris Orentlicher wieder verschiedene Keyboard-Kurse. Fast ausgebucht ist bereits die Keyboard-AG, die sich ab 16. Februar, 9-10.30 Uhr, bis zum 4. Mai insgesamt zehnmal trifft. Auf eine Warteliste können sich noch Interessenten für den Kurs „Keyboard für Senioren“ setzen lassen. Er umfasst ebenfalls zehn Termine ab 16. Februar, 10.45 Uhr. Der Dozent leitet ab 16. Februar, 8 Uhr außerdem einen Kurs für Anfänger. Ein Instrument kann für 20 Euro pro Monat gemietet werden.

Das komplette VHS-Programm liegt in den Rathäusern in Rheurdt, Geldern, Straelen, Issum, Wachtendonk und Kerken sowie im VHS-Gebäude an der Kapuzinerstraße in Geldern aus. Unter www.vhs-gelderland.de kann man auch online stöbern und buchen.

(RP)