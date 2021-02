Kaarster Ehepaar seit 65 Jahren verheiratet : Ursula und Günter Grella feiern Eiserne Hochzeit

Kaarst Ursula (84) und Günter (85) Grella blicken am 18. Februar auf 65 gemeinsame Ehejahre zurück und feiern das Fest der Eisernen Hochzeit.

Ganz klassisch sprang der Funke beim Tanzen über und die Hochzeitsglocken läuteten dort zwei Jahre später – vor 65 Jahren wurde sowohl standesamtlich wie auch kirchlich am selben Tag geheiratet.

Günter Grella war ausgebildeter Zimmermann und Maurer, seine Frau hatte eine kaufmännische Lehre absolviert. 1956 wurde Tochter Marianne geboren, Sohn Andreas folgte 13 Jahre später. Aber zunächst stand 1958 die Umsiedlung nach Düsseldorf an, wo Ursulas Eltern bereits lebten. 1967 bezog die Familie ein Haus in der Kaarster Schillerstraße, das bis heute ihr Domizil ist.

Günter Grella arbeitete zunächst in seinem erlernten Beruf und ab 1977 bis zum Renteneintritt in der Sicherheitskontrolle am Düsseldorfer Flughafen. Ursula Grella hatte ab 1979 einen aufregenden Arbeitsplatz: Sie war im Vorzimmer eines Kriminaldirektors beim Landeskriminalamt tätig. „Das war richtig spannend, da habe ich alle Verbrechen mitbekommen“, erzählt sie. Das ist auch der Grund, weshalb sie lieber „Aktenzeichen XY ungelöst“ anstatt Kriminalfilme sieht – die Realität übertrifft alles Fiktive.