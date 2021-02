Rathaus-Mitarbeiter sollen Ecosia nutzen : Grüne wollen ökologische Suchmaschine etablieren

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Nina Lennhof. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Kaarst Die Kaarster Grünen haben im Januar in einer Mail an Bürgermeisterin Ursula Baum angeregt, dass die Verwaltung in Zukunft die Suchmaschine Ecosia standardmäßig im Rathaus verwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Kurz zusammengefasst bietet Ecosia die Möglichkeit, bei Internetsuchen ohne zusätzliche Kosten, allein über die Werbeeinnahmen des Unternehmens, Baumpflanzungen und andere ökologische und soziale Projekte zu finanzieren, und somit unter anderem über Aufforstung und CO2-Bindung aktiv dem Klimawandel entgegenzuwirken“, heißt es in der Begründung der Partei.

Weiter schreiben die Grünen: „Darüber hinaus werden die Server zu 100 Prozent aus Strom aus erneuerbaren Energien betrieben, und die Datensicherheit und Transparenz bezüglich der Finanzen von Ecosia sind vorbildlich.“

Nachdem als Zwischenstand aus dem Rathaus bereits die mögliche Nutzung der Suchmaschine auf den digitalen Endgeräten bestätigt worden war, liegt seit dieser Woche auch das Ergebnis der Prüfung der ITK Rheinland vor. Demnach können auch die stationären Arbeitsplatz-Rechner auf Ecosia umgestellt werden. Die Mitarbeiter des Rathauses würden nun entsprechend informiert, wie die Grünen mitteilten.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nina Lennhof ist darüber erfreut: „Wir hoffen, dass die Verwaltung mit weitreichender Nutzung von Ecosia ein gutes Zeichen und Vorbild setzt, indem im Rathaus dieser zusätzliche Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Verwaltung gegangen wird.“

Auf Nachfrage teilte Stadtsprecher Peter Böttner mit, dass die Suchmaschine Ecosia im Browser aller PC-Arbeitsplätze integriert ist und von den Mitarbeitern als Standard-Suchmaschine genutzt werden kann.

Die Betreiberfirma Ecosia GmbH mit Sitz in Berlin spendet 80 Prozent des Einnahmeüberschusses für gemeinnützige Naturschutzorganisationen. Am 9. Juli 2020 verkündete das Unternehmen, 100 Millionen Bäume gepflanzt zu haben.

(NGZ)