Programm vorgestellt : VHS Kleve startet ins neue Semester

Kleve Das Programmheft der VHS Kleve – Wilhelm Frede ist großformatig und bietet im „Magazin“-Teil zusätzlichen Lesestoff. 370 Kursangebote finden sich, darunter auch zahlreiche Online-Kurse.

Beim Lesen gewinnt man den Eindruck, dass die Corona-Krise hier viele Änderungen erzwungen, aber den Lern-Betrieb nicht lahmgelegt hat. Die Nachfrage nach Online-Angeboten wachse, bestätigt auch Monika Rycken, Fachbereichsleiterin für Fremdsprachen. Eine Sprache am Bildschirm zu lernen sei zwar für Schüler und Dozenten eine Herausforderung, man arbeite hier aber an Hilfen wie beispielsweise „Onboarding-Terminen“. Hier werde man angeleitet, wie beispielsweise eine Video-Schaltung oder ein ganzer Online-Kurs funktioniert, und welche Endgeräte man dazu am besten nutzt. Bei den Präsenzkursen gelten die jeweils aktuellen Corona-Verordnungen, zurzeit 2G und 2G+ bei den Sport-Kursen. Für die berufsbezogenen Weiterbildungen, Integrationskurse und Schulabschlüsse gilt die 3G-Regel. Die Eröffnungsveranstaltung am 4. Februar beschäftigt sich mit dem Thema, warum Beleidigungen so oft mit Tiernamen zu tun haben, was also der „Hornochse“ oder die „Zimtzicke“ eigentlich bedeuten. Titel ist „Ehre wem Ehre gebührt“.