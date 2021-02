Dozentinnen an der VHS : Beate Lischweski lehrt seit zwei Jahrzehnten Yoga

Serie Kaarst Seit nunmehr 20 Jahren gibt Beate Lischeswski Yoga-Unterricht an der VHS Kaarst-Korschenbroich. Dabei hat sie eigentlich Erziehungswissenschaften studiert.

Beate Lischewski weiß das schon lange, denn schon als Schülerin lernte sie die aus Indien stammende Lehre kennen. In Düsseldorf geboren und seit dem fünften Lebensjahr in Kaarst aufgewachsen, studierte sie nach dem Abitur Erziehungswissenschaften und leitete als Diplom-Pädagogin zwei Jugendfreizeiteinrichtungen der evangelischen Kirche. Zusätzlich arbeitete sie als Lehrerin an einer Waldorfschule und bekam durch die Mutter eines Schülers näheren Kontakt zu Yoga.

1999 durchlief sie die Ausbildung zur Yogalehrerin in einem „Yoga-Vidya“-Seminarhaus im Westerwald. Indienreisen mit Aufenthalten in diversen Ashrams ließen ihre Begeisterung weiter wachsen. So entstand bei ihr die Idee, als Yoga-Dozentin in der VHS aktiv zu werden, die sie als Teilnehmerin schon kannte: „Bis dahin wurde Yoga oft belächelt und als Sportart eingestuft. Es geht aber um ein ganzheitliches System“, betont Lischewski.